18 Mart’ta Bodrum’da görsel şölen: Dev Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Bodrum’da gökyüzü kırmızı-beyaz renklerle aydınlandı.

İhlas Haber Ajansı

Bodrum semalarında paramotorla açılan dev Türk bayrağı ilgi odağı olurken, sahilde bulunan vatandaşlar ve turistler gösteriyi dikkatle izledi.

Yamaç paraşütü pilotu 18 Mart'ta anlamlı bir etkinliğe imza attı

Bodrum'da yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dev Türk bayrağı havada dalgalandı

 Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Özgül, paramotoruna bağladığı Türk bayrağıyla havalandı.

İzleyicilere görsel şölen sundu

Yaklaşık 45 dakika süren uçuşta Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve Gümbet hattında süzülen Özgül, gökyüzünde açtığı dev bayrakla görsel şölen sundu.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

Sahil şeridinde bulunan çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

"Bu ülkenin hangi şartlarda kazanıldığını daha iyi anladım"

Uçuş öncesi konuşan Özgül, etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün Bodrum semalarında bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Orayı gördükten sonra bu ülkenin hangi şartlarda kazanıldığını daha iyi anladım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnettarız. Bu anlamlı günde gökyüzünde bayrağımızı açarak onları anmak istedik"  ifadelerini kullandı.
