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Sanayi üretiminde düşüş devam ediyor

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 azaldı, aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

10 Eylül 2024 | 10:23
Sanayi üretiminde düşüş devam ediyor

Sanayi üretimi yıllık bazda düşüşünü sürdürdü
Sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre hafif artarken, yıllık bazda düşüşünü sürdürdü. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı. 
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık yüzde 3,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

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