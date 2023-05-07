ARA
Bist 100
4400,76
-1,86%
Bist 100
Dolar/TL
19,5033
0,0354%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4874
0,0792%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
0,0636%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1264,59
-1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, martta 1427 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

07 Mayıs 2023 | 10:19
0
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, mart ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 1427 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 191 milyon 220 bin 745 lira olan ve 2 bin 494 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 425 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 646 milyon 454 bin 65 lira, istihdam edilenlerin sayısı 20 bin 914 oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1264,59 -1,59%
  • ALTIN ONS 2016,87 -1,6%
  • BIST 100 4400,76 -1,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5033 0,0354%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4874 0,0792%
  • EURO/USD 1,1019 0,0636%
  • INGILIZ STERLINI 1,2632 0,46526%
  • JAPON YENI 134,842 0,409%
  • KANADA DOLARI 1,33756 -1,19047%
  • RUS RUBLESI 77,815 -0,8726%
Günün En Çok Okunanları
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları sorgulama
GERİ
İLERİ
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL