ARA
Bist 100
5396,79
0,56%
Bist 100
Dolar/TL
18,8092
0,0445%
Dolar/TL
Euro/TL
20,484
0,1229%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0891
0,0836%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1166,98
-0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayide kapasite kullanımı ocakta düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

25 Ocak 2023 | 10:10
0
Sanayide kapasite kullanımı ocakta düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1751 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak yüzde 75,3'e indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 75,8 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20222023
Ocak77,675,3
Şubat76,6 
Mart77,3 
Nisan77,8 
Mayıs78,0 
Haziran77,6 
Temmuz78,2 
Ağustos76,7 
Eylül77,4 
Ekim76,9 
Kasım75,9 
Aralık76,5 
İlgili Haberler
Yeni nesil sanayi siteleri kuruluyor
Yeni nesil sanayi siteleri kuruluyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 1166,98 -0,38%
  • ALTIN ONS 1929,75 -0,42%
  • BIST 100 5396,79 0,56%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8092 0,0445%
  • EURO/TURK LIRASI 20,484 0,1229%
  • EURO/USD 1,0891 0,0836%
  • INGILIZ STERLINI 1,23295 -0,0458%
  • JAPON YENI 130,384 0,176%
  • KANADA DOLARI 1,33666 -0,04487%
  • RUS RUBLESI 68,764 -0,9878%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Bilgin EYT yasası için tarih verdi
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Bakanlıktan zam farkı ve ek ödeme açıklaması
2022'nin en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL