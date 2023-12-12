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Saraciye sektörü ihracata ve nitelikli iş gücüne odaklanacak

Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD), yeni bir döneme hazırlanıyor. SSD Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Hasan Süren, derneğin yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Süren, “Öncelikle nitelikli iş gücü sorununa el atacağız. İhracatçı firmalarımızın sayısını artıracağız. Yeşil OSB konusunda Ticaret Bakanlığı’yla yer tahsisi için görüşmelerimiz devam ediyor. 2024 yılında sonuçlanacak sürecin, ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

12 Aralık 2023 | 14:47
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Saraciye sektörü ihracata ve nitelikli iş gücüne odaklanacak

Saraciye sektörünü en kapsamlı düzeyde temsil eden Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD), yeni dönem için hazırlıklara başladı. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Hasan Süren, Aralık ayında sonuçlanacak seçim sürecinin ardından gelecek yıl için hedeflerin hızla hayata geçirileceğini belirtti. Sektörün öncelikle ele alacağı başlıklardan birinin nitelikli iş gücü sorunu olacağını ifade eden Süren, “Sektörümüz için en büyük sorunların başında yetişmiş çalışan sorunu geliyor. EYT ile birlikte firmalar nitelikli elemanlarını da kaybetti. Rekabet avantajını korumak için nitelikli iş gücü yetiştirmemiz şart.” yorumunu yaptı. 

2023’TE İHRACAT DÜŞTÜ

Dünyada saraciye sektörünün 150 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu belirten Hasan Süren, “Saraciye ürünleri dendiğinde akla öncelikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız çanta, cüzdan, kemer gibi ürünler geliyor. Ancak eyerden, saat ve telefon kılıfına kadar yaklaşık 50 çeşit ürün saraciye sektörü tarafından üretiliyor. Dünyaca ünlü markalara ürün tedarik ediyoruz. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022’de ihracatımız 320 milyon dolar oldu. Bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşadık. 2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023’ten çok daha iyi geçecek.” dedi. 

YENİ KURULACAK OSB 

İhracattaki düşüşün en önemli nedeni olarak fiyat baskısı, yüksek enflasyon ve düşük kuru gösteren Süren, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzde yaklaşık 3 bin firma var ve firmalarımızın minimum yüzde 40’ı ihracat yapıyor. Bu sayının artması için çok önemli bir çaba sarf ediyoruz ve 2024 yılında en önemli hedeflerimizden biri ihracat yapan şirket sayını artırmak yönünde olacak. İlk 11 ayda ihracatımız 250 milyon dolar oldu; toplam ihracatımızın 150 milyon dolarlık kısmını ise çanta oluşturdu. En çok ihracat yaptığımız ikinci ürün ise kemer oldu. Sektörün ihracat iştahı çok yüksek. Yeşil OSB’ler konusunda Ticaret Bakanlığı’yla yer tahsisi için görüşmelerimiz devam ediyor. 2024 yılında sonuçlanacak sürecin, ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.”  
 

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