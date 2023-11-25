Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldı.

SARI UYARI YAPILAN İLLER

Ayrıca Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak'ın aralarında yer aldığı 20 il için de "sarı" meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

SARI KOD (UYARI) NEDİR?

Peki, Sarı kod ne anlama geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

TURUNCU KOD (UYARI) NEDİR?

Peki, turuncu kodun anlamı ne? "Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

METEOROLOJİ KODLAR VE ANLAMLARI

Meteorolojik uyarı seviyeleri, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirleniyor. Meteorolojinin sitesine göre hava olayının sonuçları bölgeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir kentte 10 cm'lik kar yağışı günlük yaşamı çok etkilemezken İstanbul'da önemli aksaklıklara sebep olabilir. Meteorolojinin sitesine göre kodların anlamları şöyle:

YEŞİL: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.