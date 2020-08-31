Adana’da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile imzaladığı 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşma kapsamında kuracağı tesisle, Türkiye’nin bu ürünü ithal etmek için harcadığı paranın ülke kasasında kalmasını hedefliyor.

Yıllık 700 bin tonun üzerinde üretimiyle dünyanın sayılı polyester üreticilerinden olan SASA, Adana’ya yapacağı yeni tesisle Türkiye’nin PTA ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SASA’nın Çin ve Hindistan dışında en büyük polyester üreticisi konumunda olduğunu söyledi.

Şirketin, dünyanın polyester devlerinden olan Amerikan Invista firmasıyla 935 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attığını dile getiren Şeker, “Bu anlaşma ile Adana’ya bir PTA tesisi kuracağız. Bu tesisi 2022 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu tesiste üreteceğimiz PTA, SASA’nın kullandığı ve yurt dışından ithal ettiği bir üründü. Türkiye, bu ürünün ithalatına yılda 400 milyon dolar harcıyor. Tesisimizin hayata geçmesiyle yılda 1,5 milyon tonluk bir üretim yapacağız. Bu hem bizim tesisimizin hem de Türkiye’nin PTA ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak. Bu sayede hem yurt dışına giden doları ülkemizde tutacağız, hem cari açığın önüne geçeceğiz hem de 400 kişiye istihdam sağlamış olacağız.” diye konuştu.

SASA’nın dünyada 3. büyük polyester üreticisi konumunda olduğunun altını çizen Şeker, yeni hayata geçen ve geçecek tesislerle daha da büyüyeceklerine işaret etti.

Tek bant üzerinde bir defada en fazla elyaf üreten tesisin de kendilerinde olduğunu belirten Şeker, “En son yaptığımız yatırımın faaliyete geçmesiyle günde 1.050 ton elyaf üretimi yapıyoruz. İşçi sayımızı 1.050’den 3 bin 500’e çıkardık. Yeni kurulacak tesisle de hem istihdamı artıracağız hem cari açığın kapatılmasına destek olacağız, hem de kendimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan PTA’yı karşılayıp ülkemizin parasının dışarı gitmesini engelleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Salgın bize yerli üretimin önemini gösterdi” *

Şeker, yeni tip koronavirüs salgını dönemini çok iyi yönettiklerini ve üretimi durdurmak ya da azaltmak yerine artırdıklarını söyledi.

Bu dönemde PTA’nın ithali konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle yerli üretimin önemini bir kez daha anladık. Yapacağımız 935 milyon dolarlık yatırımla hem kendimizin hem ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız. Bu yapacağımız yatırım ve üreteceğimiz PTA sayesinde, yerli yatırımcımız da kendine bir pozisyon belirleyecek ve yeni yeni yatırımlar yaparak ülke ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunacaklar.”