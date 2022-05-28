SİAN NE DEMEK?

Sian kelimesi Bolognese lehçesinde “flaş” veya “şimşek” anlamına geliyor, bu nedenle, LEGO Group uzmanları, gerçek boyutlu modelin, aracın epsilon farları ve altıgen arka lambalarını birebir olarak yansıtması için özel olarak çalıştı. LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37’nin, ünlü Lamborghini amblemi ve İtalyan bayrağı ile süslenmiş direksiyon simidi ile LEGO yapım parçalarından oluşan gösterge paneli de dikkati çekiyor.

Aracın 1:8 ölçekli LEGO Technic modeli satışta

Sınırlı bir süre için İstanbul’da bulunacak olan bu aracın 1:8 ölçekli LEGO Technic modeli ise satışa sunuldu. 1:8 ölçekli LEGO Technic 3 bin 696 parçadan oluşuyor.