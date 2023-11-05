Seat'ın açıkladığı kredi kampanyasının detayları modellere göre şöyle:

1 SEAT IBIZA Seat'ın açıklamasına göre tavsiye edilen başlangıç fiyatı 795 bin TL olan Seat Ibiza 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.

2 SEAT ARONA Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 923 bin TL olan Seat Arona, 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.

3 SEAT TARRACO Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 782 bin 500 TL olan Seat Tarraco 12 ay vadeli ve faizsiz 222 bin TL kredi seçeneğiyle satılıyor.

4 SEAT ATECA Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 515 bin 500 TL olan Seat Ateca 12 ay vadeli ve faizsiz 222 bin TL kredi seçeneğiyle satılıyor.