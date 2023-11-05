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Seat Kasım 2023 kampanyasını açıkladı

Seat Kasım ayı kampanyasını açıkladı. İşte markanın açıkladığı kampanya ve şirketin sitesinde yer alan başlagıç fiyatları:

05 Kasım 2023 | 04:31
Son Güncellenme: 05 Kasım 2023 | 04:37
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Seat Kasım 2023 kampanyasını açıkladı

Seat'ın açıkladığı kredi kampanyasının detayları modellere göre şöyle:

1
SEAT IBIZA

SEAT IBIZA

Seat'ın açıklamasına göre tavsiye edilen başlangıç fiyatı 795 bin TL olan Seat Ibiza 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.
2
SEAT ARONA

SEAT ARONA

Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 923 bin TL olan Seat Arona, 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.
3
SEAT TARRACO

SEAT TARRACO

Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 782 bin 500 TL olan Seat Tarraco 12 ay vadeli ve faizsiz 222 bin TL kredi seçeneğiyle satılıyor.
4
SEAT ATECA

SEAT ATECA

Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 515 bin 500 TL olan Seat Ateca 12 ay vadeli ve faizsiz 222 bin TL kredi seçeneğiyle satılıyor.
5
SEAT LEON

SEAT LEON

Fiyatları 1 milyon 245 bin TL'den başlayan Seat Leon modelleri ise 12 ay vadeli ve faizsiz 222 bin TL kredi seçeneğiyle satılıyor.
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