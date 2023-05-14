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Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Küçükyağlı köyünde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

14 Mayıs 2023 | 12:57
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2023 | 13:18
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Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden

Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmen sandık başında... İlçeye 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde 10 seçmen bulunuyor. Sandık kurulunun hazırlıkları tamamlamasının ardından köy camisinin kullanılmayan lojman binasına gelen köy sakinleri, 1046 numaralı sandıkta oylarını kullanıyor.


 

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HEPSİ SEÇMEN

HEPSİ SEÇMEN

Köy muhtarı Musa Yağmuroğlu, AA muhabirine, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu söyledi.
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SONUCU EN HIZLI BELLİ OLACAK YERLERDEN

SONUCU EN HIZLI BELLİ OLACAK YERLERDEN

Ülke genelinde sandıkların açılmasıyla sonucu en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getiren Yağmuroğlu, "Köyün nüfusu 10 kişi. Gençler burada kalmıyor, şehirlerde yaşıyor. Yaşlı kesim ise köyde çiftçilikle geçimini sağlıyor." dedi.
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Köy sakinlerinden Hakan Yağmur da oyunu kullanmak için erken vakitte sandığa geldiğini belirterek, "Bu seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Oyumuzu attıktan sonra bahçeye gidip ilaçlama yapacağım." diye konuştu.
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