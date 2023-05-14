Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmen sandık başında... İlçeye 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde 10 seçmen bulunuyor. Sandık kurulunun hazırlıkları tamamlamasının ardından köy camisinin kullanılmayan lojman binasına gelen köy sakinleri, 1046 numaralı sandıkta oylarını kullanıyor.

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SONUCU EN HIZLI BELLİ OLACAK YERLERDEN

Ülke genelinde sandıkların açılmasıyla sonucu en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getiren Yağmuroğlu, "Köyün nüfusu 10 kişi. Gençler burada kalmıyor, şehirlerde yaşıyor. Yaşlı kesim ise köyde çiftçilikle geçimini sağlıyor." dedi.