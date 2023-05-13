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Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi. Peki seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

13 Mayıs 2023 | 20:15
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Seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Türkiye yarın sandık başına gidecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak, 17.00'ye kadar sürecek. Peki, seçim yasakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar:

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

  • Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin, siyasi propaganda yapabilme serbestliği 18.00 itibarıyla sona erdi.
  • Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
  • Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

RTÜK yasakları duyurdu

RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada da seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında, seçimlerde aday olmayan kişilerin, örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca bulunmadığı belirtildi.

RTÜK açıklamasında, cumartesi günü mitinglerin saat 18.00'e kadar yayınlanabileceği, seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında, seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasının yasak olacağı, seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğlerin yayımlanabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sandıklar kapandıktan sonra yayın serbestisi yokken seçim sonuçlarını açıklamak, gerçek dışı bilgiler vermek ve halkı yanlış yönlendirebilecek manipülasyon amaçlı yayınlar yapmak kesinlikle yasaktır. Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Seçim günü yasakları neler?

Peki, seçim günü yasakları neler? 

  • YSK kararına göre oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. 
  • Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. 
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. 
  • Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
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