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SEDDK'ya yeni yetki verildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK), sermaye yeterliliğine esas özsermayede indirim kalemi olarak sayılan bilanço kalemlerine istisna getirme yetkisi tanımlandı.

26 Mayıs 2023 | 11:33
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SEDDK'ya yeni yetki verildi

SEDDK tarafından, "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin SEDDK tarafından yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2023'te ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 'Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile SEDDK'ya sermaye yeterliliğine esas özsermayede indirim kalemi olarak sayılan bilanço kalemlerine istisna getirme yetkisi tanınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Değişen ekonomik koşullar çerçevesinde söz konusu kalemlerde hızlı değişiklik yapılmasının, şirketlerin sermaye yeterliliği hesaplamasında esneklik sağlanması için önem arz ettiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin desteklenmesi açısından da önemli olduğu vurgulandı.a

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