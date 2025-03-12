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Şehirler arası otobüs biletlerinde "Aile Yılı" indirimi

Bakan Uraloğlu, "Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek." dedi.

12 Mart 2025 | 20:29
Son Güncellenme: 12 Mart 2025 | 20:29
Şehirler arası otobüs biletlerinde "Aile Yılı" indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, şehirler arası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Uraloğlu, ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için bakanlık oluruyla düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

Uygulamadan en az 2, en fazla 4 kişi yararlanabilecek

Uraloğlu, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirler arası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Yeni düzenleme 17 Mart Pazartesi'den itibaren uygulanabilecek." değerlendirmesinde bulundu. Yeni düzenlemeyle en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelediklerinde indirimden faydalanabileceğini vurgulayan Uraloğlu, indirimden yararlanmak için yolcuların, aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlamasının yeterli olacağını ifade etti.

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12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
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GERİ
İLERİ
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