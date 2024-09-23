Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi dünyanın ilk akıllı köyünü kuran Tülin Akın oldu

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, 5. kez sahibini buldu.

Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, yenilikçi ve etkili çözümler üreten girişimcileri desteklemek amacıyla "Sosyal Girişimcilik" olarak belirlendi.

Bu tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.

Selçuk Yaşar Ödülü’nün 5’inci sahibi, Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye'deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri bu platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Bankalarla çiftçilerin finansman ihtiyacı için kredi kartı ve mikro kredi erişimi üzerine çalıştı. O yıllarda çiftçilerin bilgisayar ve internete erişim zorluğundan yola çıkarak bir cep telefonu operatörüyle birlikte kurduğu Çiftçi Kulübü ile Türkiye’de 1,5 milyon, Ortadoğu ve Afrika’da 8,5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdi.

“BANA DA ‘İYİ Kİ VARSIN’ DEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

5. Selçuk Yaşar Ödülü’nün yeni sahibi girişimci Tülin Akın duygularını şöyle ifade etti:’

’20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Seçici kurula, Yaşar ailesine, Yaşar Üniversitesi’ne, beni kutlamak için törene katılan sizlere, bana da ‘İyi ki varsın’ dediğiniz için teşekkür ederim. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Sevgili ekibime ve sevgili aileme desteği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

“SELÇUK YAŞAR’IN VİZYONUNU GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ”

Törende konuşan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da şunları söyledi: “Babam uzun yıllar Yaşar adını taşıyacak bir vakıf üniversitesinin hayalini kurdu. Burada bulunan Selçuk Yaşar’ı tanıyan herkesin bildiği gibi bir şeyi istediği zaman bunu yapabilmenin yollarını arar, inat eder, başarırdı. Eğitim en çok önem verdiği konuların başında gelirdi. İyi eğitim almanın önemini, iyi eğitim almış bireylerin yetişmesinin ülkemiz ve dünya için önemini her zaman vurgulardı. Yaşar Üniversitesi 23 yıl önce eğitim hayatına başladığında babamın gözlerindeki mutluluğu ve gururu okuyabiliyorduk. Selçuk Yaşar’ın ismini, girişimciliğini inovasyon ve topluma fayda vizyonunu yaşatmak için verilmekte olan ödülü 5’inci kez takdim ediyoruz. Onun her yeni girişimi kurulduğu bölgede bir ekosistem yarattı. Biz de onun vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız.”

“SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ”

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise duyduğu mutluluğu ifade ederek “Bu değerli ödüle adını veren Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar, hayallerini gerçeğe dönüştürme azmiyle, ülkemize hizmet etmeyi amaç edinmiş bir iş insanıydı. Selçuk Yaşar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında derin izler bırakmanın yanı sıra eğitime, kültüre, sanata ve spora da büyük önem vererek kurduğu Yaşar Üniversitesi’nde binlerce öğrencinin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadı. Bu nedenle Yaşar Üniversitesi’nde toplumsal dönüşümün önemli araçlarından biri olan sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı ve bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı oldukça önemsiyoruz. Çünkü, sosyal girişimciler toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getiren ve uygulayan liderlerdir. Bu doğrultuda üniversitemizde 5 temel değerimizden ilham alarak; sosyal girişimciliği, sosyal etkiyi, sosyal yenilikçiliği teşvik etmeye, yaygınlaştırmaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncülük ediyoruz” dedi.

“GELECEK NESİLLERE İLHAM OLACAK”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de “Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın eğitime olan derin bağlılığıyla 2001 yılında özveriyle kurduğu Yaşar Üniversitesi, yıllar içinde akademik mükemmeliyeti yakaladı ve “Bilim,Birlik,Başarı” ilkesiyle ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konuma ulaştı. Kurucumuzun azmi, inancı ve mücadeleci ruhu pusulamız oldu ve onun vizyonunun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Akademik donanımlarının yanı sıra gençlerimizi topluma katkı sağlayarak geleceği dönüştürecek bireyler olarak da yetiştirmekte kararlıyız. Bu anlamlı ödülümüzün genç nesillere ilham kaynağı olacağına gönülden inanıyoruz.” şeklinde konuştu.



