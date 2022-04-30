Forbes’un haberine göre Gautam Adani’nin inanılmaz yükselişi devam ediyor. Hintli iş insanı bu ayın başlarında (dolar bazında) tarihteki en zengin Asyalı milyarder oldu ve tırmanmaya devam ediyor. Adani, geçen hafta ise Warren Buffett’ı geçerek dünyanın en zengin 5. insanı oldu.

Forbes’un milyarderler endeksine göre 59 yaşındaki Adani Cuma günkü piyasa kapanışı itibariyle 125,9 milyar dolarlık net servete sahip ve 91 yaşındaki Buffett’in 116.6 milyar dolarlık servetini geride bıraktığı tahmin ediliyor.

Adani, Hindistan’da halka açık altı şirkete sahip liman ve enerji holdingi olan Adani Group’un kurucusu ve başkanı.Adani, yenilenebilir enerji, medya, havaalanları ve daha pek çok alanda agresif genişlemeye öncülük ettiğinden, bu işletmelerin her birinin hisseleri bu yıl %19 ile %195 arasında arttı. Bu ayın başlarında Abu Dabi’nin International Holding Co., Adani’nin yeşil enerji odaklı şirketlerinden üçüne 2 milyar dolar yatırım yaptı. Yenilenebilir enerji projelerine 70 milyar dolara kadar yatırım yapma hedefiyle dünyanın en büyük yeşil enerji üreticisi olmak istediğini söyledi.