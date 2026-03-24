Ses sistemi cezası kalktı mı? Ses sistemi bulundurma cezası ertelendi mi?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu son dakika hamlesi, özellikle 27 Şubat'tan bu yana kesilen 21 bin TL tutarındaki ağır cezalarla sarsılan sürücüler için büyük bir nefes aldırdı. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlayan bu "esneme" süreci, cezaların iptalinden standartların yeniden belirlenmesine kadar birçok kritik değişikliği beraberinde getiriyor.

Geçiş Dönemi ve Ceza İptalleri

1 Nisan'a Kadar Mühlet: Bu tarihe kadar yapılacak trafik denetimlerinde, sonradan takılan multimedya veya ses sistemleri nedeniyle ceza kesilmeyecek. Ekipler sadece sürücüleri sistemlerini mevzuata uygun hale getirmeleri için sözlü olarak uyaracak.

Kesilen Cezaların İptali: 27 Şubat'tan bugüne kadar bu kapsamda düzenlenen cezaların geri çekilmesi için emniyet birimlerinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Henüz ödememiş olanlar için iptal, ödeyenler için ise iade sürecinin detayları yakında netleşecek.