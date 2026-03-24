Ses sistemi cezası kalktı mı? Ses sistemi bulundurma cezası ertelendi mi?

Özellikle sonradan takılan (fabrikasyon olmayan) multimedya ekranlar ve yüksek ses tesisatları nedeniyle ceza alan sürücüleri yakından ilgilendiren kararın detayları netleşti.
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu son dakika hamlesi, özellikle 27 Şubat'tan bu yana kesilen 21 bin TL tutarındaki ağır cezalarla sarsılan sürücüler için büyük bir nefes aldırdı. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlayan bu "esneme" süreci, cezaların iptalinden standartların yeniden belirlenmesine kadar birçok kritik değişikliği beraberinde getiriyor.
Geçiş Dönemi ve Ceza İptalleri
1 Nisan'a Kadar Mühlet: Bu tarihe kadar yapılacak trafik denetimlerinde, sonradan takılan multimedya veya ses sistemleri nedeniyle ceza kesilmeyecek. Ekipler sadece sürücüleri sistemlerini mevzuata uygun hale getirmeleri için sözlü olarak uyaracak.
Kesilen Cezaların İptali: 27 Şubat'tan bugüne kadar bu kapsamda düzenlenen cezaların geri çekilmesi için emniyet birimlerinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Henüz ödememiş olanlar için iptal, ödeyenler için ise iade sürecinin detayları yakında netleşecek.
Hangi Cihazlar "Yasak" Kapsamında?
Yeni düzenleme tüm ekranları değil, özellikle sürüş güvenliğini tehlikeye atan donanımları hedef alıyor:
Görüş Açısı ve Dikkat: Sürücünün ön camı veya yan aynaları görmesini engelleyen, konsolun üzerine sonradan eklenen aşırı büyük ekranlar mercek altında.
Orijinal (Fabrikasyon) Sistemler: Aracın üretim aşamasında üzerinde bulunan multimedya ekranları ve ses sistemleri bu yasaktan tamamen muaf.
Yüksek Güçlü Ses Tesisatları: Çevreyi rahatsız eden, aracın teknik yapısını bozan ve yüksek desibel üreten amfi ile subwoofer gibi eklemeler 1 Nisan'dan sonra en ağır yaptırımlarla (21 bin TL) karşılaşmaya devam edecek.
Sürücülerin 1 Nisan'a Kadar Yapması Gerekenler
Bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek için şu adımların atılmasını tavsiye ediyor:
Onaylı Sistem Kontrolü: Aracınıza sonradan taktırdığınız ekranın "E-mark" (Avrupa standartları uygunluk) onaylı olup olmadığını kontrol edin.
Konumlandırma: Ekranın sürüş esnasında dışarıyı görmenizi engelleyip engellemediğinden emin olun.
Yetkili Servis Danışmanlığı: Standart dışı donanımlarınız için yetkili servislerden "uygunluk belgesi" alınıp alınamayacağını sorgulayın.