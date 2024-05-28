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Seyahatte Kurban Bayramı tatili hareketliliği: İşte yurt içi ve yurt dışında en çok tercih edilen yerler

Biletbayisi.com, 14-23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranlarını yayımladı.

28 Mayıs 2024 | 10:53
Seyahatte Kurban Bayramı tatili hareketliliği: İşte yurt içi ve yurt dışında en çok tercih edilen yerler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor.

Otobüs bilet satışları yüzde 70 arttı

Şirketin verilerine göre, otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul-Esenler Otogarı oldu.

Açıklamada, Ankara-Antalya, İzmir-Muğla ve İstanbul-Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığı belirtilirken, araç kiralama sürelerinde yüzde 40 artış yaşandığı kiralamalarının yüzde 85'inin ise havaalanlarından yapıldığı kaydedildi.

Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 yükseldi 

Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı.

Bayram tatilinde seyahat için en çok İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tercih edilirken, İzmir, Antalya ve Muğla en çok tercih edilen varış noktaları oldu.

Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler

Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında Paris, Roma, Barcelona, Dubai olurken, yurt içinde Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Kaş ön plana çıktı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bilet satışlarının daha da artması bekleniyor.

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