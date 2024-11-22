Şeyma Subaşı, kendi kozmetik markasını yarattı

Kozmetik dünyasında kendi markasını yaratan ünlülerin sayısı da her geçen gün artıyor. Dünyada; Rihanna, 2017 yılında kozmetik markası ‘Fenty Beauty'yi, aktris Jessica Alba ise 2011 yılında Honest Company’yi kurdu ve bu şirketin bir parçası olarak ‘Honest Beauty’ markasını piyasaya sürdü. Sosyal medya fenomeni ve televizyon yıldızı Kylie Jenner de, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Kylie Cosmetics’ markasıyla kozmetik dünyasında büyük bir etki yarattı. Aktris Drew Barrymore 2013 yılında ‘Flower Beauty’ markasını, moda ikonu Victoria Beckham ise, 2019 yılında kendi kozmetik markasını kurarak güzellik endüstrisine adım attı. Ünlü şarkıcı Lady Gaga da, 2019 yılında ‘Haus Laboratories’ adlı kozmetik markasını piyasaya sürdü. Şarkıcı ve aktris Selena Gomez, 2020 yılında ‘Rare Beauty’yi, Kim Kardashian ise 2017 yılında ‘KKW Beauty'yi kurarak güzellik dünyasında kendi imzalarını attılar.

Türkiye’de de Meryem Uzelli, Gülben Ergen gibi kendi kozmetik markasını yaratan ünlü isimlere Şeyma Subaşı da eklendi. Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Şeyma Subaşı, yenilikçi kozmetik markası Sassy Go ile şimdi de yeni bir alanda adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yeni markası ile üniversite hayalini de gerçekleştiren Subaşı, Sassy Go’da yine magazin dünyasının tanınmış ismi Melissa Gizem ile ortak olurken, marka altında ilk etapta saç ve cilt bakımı olmak üzere iki ana kategoride 7 farklı ürünü piyasaya sunacak.

E – TİCARET SİTELERİNE GİRDİ

Ürünlerinde, gezdiği birçok ülkede denediği onlarca kozmetik markasındaki deneyimlerine dayanarak inovatif ürünler geliştirdiklerini belirten Sassy Go Kurucu Ortağı Şeyma Subaşı, “Kullanıcıların memnuniyeti için dünya standartlarında ürünler yapmayı hedefledik. Çalışmalarını yaptığımız ürünlerin beni tamamlayacağı düşüncesiyle birlikte harekete geçtim ve bu prensiple Melissa Gizem ile işe koyulduk” diye anlatıyor.

ERKEKLER DE KULLABİLİR

Ekibiyle birlikte bilimsel ve klinik olarak çalışmaları yapılmış ve etkinliği kanıtlanmış aktifleri tercih ettiklerini ve özel aktiflerinin hepsini yurt dışından ithal ettiklerini söyleyen Subaşı, şunları ekliyor: “Kurduğumuz ekiple bilimsel dayanaklara bağlı ürünlerin ortaya çıkması üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Her bir ürünün içeriğinden ambalajına kadar ince detaylara yer verdik. Hayallerime olan inancımla da birleşince beni çok mutlu eden ürünler ortaya çıktı.

Kurucuları arasında yer aldığım ve aynı anda marka yüzü de olduğum Sassy Go’nun, hayallerimin bir parçası olarak sektörde önemli bir yer edineceğine ve kullanıcıların da benim kadar mutlu edeceğine inanıyorum. Formülleriyle kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin cilt sağlığını destekleyecek nitelikte. İnsanların günlük bakım rutinlerine keyif katacak.”

