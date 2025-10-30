Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz (SGK) 2028 yılında cari fazla verecek. Böylece hem çalışanlarımız hem emeklilerimiz hem de yakınları, kısacası SGK kapsamındaki her vatandaşımız, güçlü mali yapıyla sosyal güvenlik sisteminden en ileri düzeyde faydalanacaktır" dedi.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada Avrupa kurallarıyla tam uyumlu hale gelen ulusal yeterlilik belgelerinin sayısının 3,1 milyonu aştığını belirterek, son 1 yılda 327 bin kişinin belgelendirildiğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mali yapısını güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını da belirterek, SGK açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranının tarihin en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizdi. Bakan Işıkhan, 2008 yılında yüzde 2,57 olan bu oranın 2024 yılında sadece yüzde 0,02’ye düştüğünü ve 2028 yılında SGK’nın cari fazlaya geçeceğini vurguladı.

"MYK, bu politikaların uygulanması konusunda önemli görevler üstleniyor"

Yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini ve yüksek standartlı hizmetlerin sunulmasını sağlayacak sermayenin büyümesinin ancak mesleki yeterliliklerin artırılması ile mümkün olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, bu politikaların geliştirilmesi ve uygulanması hususunda önemli görevler üstleniyor. Bugün itibarıyla 27 sektörde, 926 ulusal meslek standardı ve 694 ulusal yeterlilik yürürlüğe alınmıştır. İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla 455 meslek standardı ve 441 yeterlilik güncellenmiştir. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında hazırlanan 78 meslek standardı ve 76 yeterlilik, ülkemizin dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlamıştır" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın Avrupa genelinde belgelerle istihdam imkanlarını büyümüştür"

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Türk vatandaşlarının faaliyetlerinin güçlendiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu projeler sayesinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi yaygınlaştırılmış, Ulusal Europass Merkezi faaliyetleri güçlenmiş ve ulusal sistemimiz Avrupa normlarıyla tam uyumlu hale gelmiştir. Kurumumuz, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile denkliğini sağlayarak, ulusal yeterlilik belgelerimizin uluslararası geçerliliğini de temin etmiştir. Böylece vatandaşlarımızın Avrupa genelinde tanınırlığı artan belgelerle istihdam imkanları büyümüş, iş gücü hareketliliği desteklenmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar 3,1 milyondan fazla vatandaşımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almış, sadece son bir yılda 327 bin kişi belgelendirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatında bizim üzerinde en fazla durduğumuz alanlardan biridir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 204 meslekte zorunlu hale getirilen belgeler sayesinde 2 buçuk milyondan fazla çalışanımız MYK Belgesi sahibi olmuştur. Yeni dönemde yayımlanacak olan 8’inci Tebliğ ile yeşil dönüşüm meslekleri odağında belge zorunluluğu kapsamı daha da genişletilmiş olacaktır. Yeşil ekonomiyle doğayı koruyan, dijital yetkinliklerle çağın dilini konuşan bir iş gücü inşa ediyoruz" dedi.

"SGK 2028 yılında cari fazla verecek"

Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin birinci amaçları olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "EYT düzenlemesinden sonra SGK’nın mali yapısını güçlendirmek için çok ciddi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Somut rakamlarla ifade etmek gerekirse 2008 reformunun ardından 2024 yılı itibarıyla SGK açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı tarihinin en düşük seviyesine gerilemiştir. 2008 yılında yüzde 2,57 olan bu oran, 2023’te yüzde 0,15’e, 2024 yılında ise sadece yüzde 0,02’ye düşmüştür. Aynı dönemde SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranı da büyük bir iyileşme göstermiştir. 2008’de yüzde 72,2 olan oran, 2024 yılında yüzde 99,74’e yükselmiştir. Yani bir başka ifadeyle SGK tarihinde hiç olmadığı kadar dengeli, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmıştır. Mevcut seyir bu şekilde devam ederse inşallah 2028 yılında Sosyal Güvenlik Kurumumuz fazlaya geçecektir. Böylece hem çalışanlarımız hem emeklilerimiz hem de yakınları, kısacası SGK kapsamındaki her vatandaşımız, güçlü mali yapıyla sosyal güvenlik sisteminden en ileri düzeyde faydalanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bu sürdürülebilir yapı, geleceği güvence altına alacak"

Sosyal güvenlik sisteminde başarıyı yakalamak için kayıt dışı istihdamla mücadele edildiğini, denetimlerin yapıldığını, prim tahsilatlarının artırıldığını ve birikmiş borçları tahsil ettiklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu sürdürülebilir yapı, sadece bugünün emeklilerini değil, yarının emeklileri olacak gençlerimizi ve çocuklarımızı da güvence altına almaktadır. Bugün açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Sosyal Güvenlik Kurumumuz öngörülebilir, sürdürülebilir ve geleceğe güven veren bir yapıya kavuşmuştur. Üstelik, dezenflasyon politikalarına rağmen iş gücüne katılım oranlarında, istihdamda ve işsizlikte yakaladığımız başarı grafiği, bu tabloyu daha da güçlendirmektedir. Bu güçlü gidişatla hem sosyal güvenlik sistemimiz hem de ülkemizin üretim gücü, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır biçimde daha da yükselecektir. Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm, mikro yeterlilikler ve beceri uyumu konularında geliştirilen politikalar, MYK’nın hedefleriyle tam uyum içindedir. Yeşil dönüşüm kapsamında 22 ulusal yeterlilikte 5 bin 331 kişi belgelendirilmiştir. Ayrıca dijital dönüşüm kapsamında 16 yeterlilikte belgelendirme faaliyetleri sürmektedir. Özellikle kadınların ve gençlerin nitelikli iş gücüne katılımını artırmaya yönelik mekanizmaları da güçlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğin Türkiye’si kapsayıcı bir beceri seferberliğiyle inşa edilecektir."

Düzenlenen programa MYK Başkanı Aşkın Tören, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve MYK üyeleri katıldı. Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.