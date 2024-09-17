SICPA Türkiye, arkeoloji öğrencilerini keşfe çıkarıyor

SICPA Türkiye’nin destekleriyle düzenlenen Arkeoloji Öğrencileri Keşif Destek Programı başlıyor. Program, öğrencilerin Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve örenyerlerini ziyaret ederek, hem teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini hem de kültürel mirasa yakından tanık olmalarını hedefliyor. 30 Eylül 2024 tarihine kadar başvuruları devam eden programa seçilen arkeoloji öğrencileri, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adıyaman, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Şanlıurfa, Nevşehir, Trabzon, Van ve Kars illerinde belirlenen rotalardaki müze ve örenyerlerini ulaşım, konaklama ve giriş ücreti ödemeden keşfedebilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde, toplam 84 noktada hizmet veren SICPA Türkiye, arkeoloji öğrencileri için heyecan verici bir fırsat sunuyor. SICPA Türkiye’nin katkılarıyla düzenlenen Arkeoloji Öğrencileri Keşif Destek Programı’na başvurular başladı. Programa katılmak isteyen arkeoloji öğrencileri, kişisel bilgilerini, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile eğitim ve deneyimlerini içeren belgeleri, 30 Eylül 2024 tarihine kadar [email protected] mail adresine ulaştırabilirler.

SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, turizme olan katkılarımızı sürdüreceğiz”

Gece Müzeciliği kapsamında Hierapolis ve Efes antik kentlerini aydınlatan, uygulamaya koyduğu “Hacivat ve Karagöz Müzede” isimli sosyal sorumluluk projesiyle şimdiye kadar 60 ayrı gösteride 5 bin çocuğa dokunup onları müzelerle tanıştıran SICPA Türkiye, başlattığı destek programıyla da arkeoloji öğrencilerini heyecan dolu bir keşfe çıkarıyor. Türkiye’nin eşsiz tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak turizme olan katkılarını sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “2018 yılından bu zamana, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için hizmet veriyoruz. Uygulamaya koyduğumuz her yeni projeyle, binlerce yıllık kültür mirasımızı ve tarihi değerlerimizi, hem gelecek nesillere aktarmayı hem de tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

