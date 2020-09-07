Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın sorularını yanıtladı. İthal araçlara getirilen ÖTV zammını yorumlayan Yalçın, 2020 sonuna kadar 800 bin civarında bir pazar konuşulduğunu hatırlatarak, “Bu satışları göremeyeceğiz sene sonunda. 550 bin civarında satış olacaktır” dedi.
Önümüzdeki dönemde otomobil alım satımının zorlaşacağına dikkat çeken Yalçın, otomobil fiyatlardaki artış ve hafif ticari araç pazarındaki gelişmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
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