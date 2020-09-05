Otomotiv firmaları, ÖTV oranlarında yapılan artıştan sonra fiyat değişikliğine gitti. İşte markalar ve en ucuz otomobil modelleri…

Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.

31 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından firmalar fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte yeni fiyatlarla markaların en ucuz modelleri…

Audi A3 Sportback 373 bin 141

BMW 118i 366 bin 500 lira

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 157 bin 500

Dacia Logan Ambiance Turbo 131 bin 900 lira

Fiat Egea 110 bin 900 lira

Ford Fiesta Titanium 186 bin 500 lira

Honda Civic sedan Elegance 209 bin 600 bin

Kia Rio 139 bin 900 lira

Mercedes A serisi 347 bin 400 lira

Mitsubishi Space Star 159 bin 850 bin

Opel Corsa Essential 144 bin 900 lira

Peugeot 301 Active Dizel 167 bin 900 lira

Renault Clio Joy 0.9 TCe 120 bin 900 lira

Seat İbiza 179 bin 500 lira

Toyota Corolla 1.6 vision 161 bin 800 lira

Volkswagen Polo Trendline 165 bin 900 lira