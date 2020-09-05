Otomotiv firmaları, ÖTV oranlarında yapılan artıştan sonra fiyat değişikliğine gitti. İşte markalar ve en ucuz otomobil modelleri…
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
31 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından firmalar fiyatlarını güncellemeye başladı. İşte yeni fiyatlarla markaların en ucuz modelleri…
Audi A3 Sportback 373 bin 141
BMW 118i 366 bin 500 lira
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 157 bin 500
Dacia Logan Ambiance Turbo 131 bin 900 lira
Fiat Egea 110 bin 900 lira
Ford Fiesta Titanium 186 bin 500 lira
Honda Civic sedan Elegance 209 bin 600 bin
Kia Rio 139 bin 900 lira
Mercedes A serisi 347 bin 400 lira
Mitsubishi Space Star 159 bin 850 bin
Opel Corsa Essential 144 bin 900 lira
Peugeot 301 Active Dizel 167 bin 900 lira
Renault Clio Joy 0.9 TCe 120 bin 900 lira
Seat İbiza 179 bin 500 lira
Toyota Corolla 1.6 vision 161 bin 800 lira
Volkswagen Polo Trendline 165 bin 900 lira
Bir cevap yazın