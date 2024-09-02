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Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Göstergeler üçüncü çeyrekte büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. İç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz." diye konuştu.

02 Eylül 2024 | 10:48
Son Güncellenme: 02 Eylül 2024 | 11:15
Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Şimşek, "Yakında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve hedeflere ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." dedi.

Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle: 

"Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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