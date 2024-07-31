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Şimşek: Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini beklediklerini vurguladı.

31 Temmuz 2024 | 12:15
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 14:21
Şimşek: Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada"Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Bakan Şimşek, cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini beklediklerini vurgulayarak, "Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor." mesajını paylaştı.

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SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
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