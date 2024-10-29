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Şimşek, Suudi Arabistan görüşmelerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi yatırımlar için önemli bölgesel merkez haline getirecek." dedi.

29 Ekim 2024 | 19:00
Şimşek, Suudi Arabistan görüşmelerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden "Future Investment Initiative" için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda, programımızda katettiğimiz mesafeyi, önümüzdeki dönem politikalarımızı ve bölgesel risklere dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

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