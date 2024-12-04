ARA
DOLAR
34,75
0,06%
DOLAR
EURO
36,54
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2960,71
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9886,05
0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Şimşek'ten birikim örneği: Sigarayı bırakıp 147 bin lira kazanabilirsiniz

Şimşek'ten birikim örneği: Sigarayı bırakıp 147 bin lira kazanabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik." dedi. Küçük birikimlerin etkisinin büyük olabileceğini söyleyen Şimşek sigara örneği verdi.

04 Aralık 2024 | 20:13
Son Güncellenme: 04 Aralık 2024 | 23:22
Şimşek'ten birikim örneği: Sigarayı bırakıp 147 bin lira kazanabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik." dedi.

Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında, etkinliğin gençler için önemine işaret ederek, finansal okuryazarlığın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Okuryazarlığın her alanda önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, "Türkiye'de bireysel yatırımcılara ne tür enstrümanlara ilgi gösteriyorlar diye baktığımız zaman, aynı kişinin birden fazla hesabı da olabilir ama 22,1 milyon kripto hesabı var. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana." ifadelerini kullandı. Borsa'da en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu dile getiren Şimşek, kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu anlattı.

Bakan Şimşek, dünyada ve Türkiye'de finansal okuryazarlık oranlarına dikkati çekerek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın artırılması için SPK başta olmak üzere çok sayıda kurumun oldukça önemli çalışmaları olduğuna işaret etti.

"Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir"

Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir." diye konuştu.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlık çok değerli. Mutlaka hepimizin finansal okuryazar olmamızda fayda var. Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik."

SPK sitesinde bu alanda bulunan eğitimler hakkında bilgi veren Şimşek, gençlere hem finansal okuryazarlığı öğrenmeleri hem de birikim yapmalarını özendirmek adına tavsiyelerde bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2960,71 0,06%
  • ALTIN ONS 2649,97 -0,01%
  • BIST 100 9886,05 0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,562 0,024%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40715 0,05368%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105 -0,2397%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7508 0,0647%
  • EURO/DOLAR 1,0511 -0,0209%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5359 -0,03%
  • STERLIN/DOLAR 1,2705 0,01417%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (4 Aralık)
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
Hektaş’tan (HEKTS) bağlı ortaklığında sermaye artırımı kararı
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (4 Aralık)
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (4 Aralık)
Mackolik (MACKO) bedelsiz kararını duyurdu
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
Hektaş’tan (HEKTS) bağlı ortaklığında sermaye artırımı kararı
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL