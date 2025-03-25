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Şimşek ve Karahan, uluslararası yatırımcıların sorularını yanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını bildirdi.

25 Mart 2025 | 21:06
Şimşek ve Karahan, uluslararası yatırımcıların sorularını yanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, 1 saat süren toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Şimşek'in piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığını belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece piyasalardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgulamıştır. Uygulanan programla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali disiplinin güçlendiğini vurgulamıştır. Programın ana hedefi olan fiyat istikrarının tesis edilmesine ve yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik politikalara kararlılıkla devam edileceğini belirtmiştir."

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Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
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