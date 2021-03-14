Sosyal medya üzerinden satış yapıp vatandaşları mağdur eden firmalara karşı dikkat çeken bir karar çıktı.

Facebook üzerinden badem, fındık ve Antep fıstığı almak için sipariş veren bir kişi kargodan kırık leblebi ve kuru mısır çıkınca, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na şikayette bulundu. Milliyet‘in haberine göre Reklam Kurulu, kargoyla gönderilen paket üzerinde firmanın satışını vaat ettiği badem, fındık ve antep fıstığı resimlerinin yer aldığını; pakette ise plastik ambalajlara doldurulmuş kırık leblebi ve soslu kuru mısır gibi başka kuruyemişlerin bulunduğunu tespit etti.

Facebook’ta yapılan incelemelerde firmanın, “Gaziantep Hacı Sayit Kuruyemişçisi. Gaziantep’ten gelen lezzet. 1 kg badem + 1 kg fındık + 1 kg Antep fıstığı 149.90 TL. Üreticiden tüketiciye aracısız fiyatları kaçırma” şeklinde ifadelerle kuruyemiş sattığı belirlendi.

Firmanın 149.90 TL karşılığında birer kilo badem, fındık ve Antep fıstığı satışı yapılacağını vaat ettiği; tüketicilere kırık leblebi ve mısır kurusu göndererek gerçeği yansıtmayan reklam ve tanıtımlarla tüketicinin aldattığı belirlendi. Reklam Kurulu bunun üzerine ilgili şirkete 114 bin 326 TL idari para cezası kesti. Ayrıca firmanın söz konusu reklamları için de durdurma kararı verildi.

Dört ayrı mevzuata aykırılık tespit edildi

Reklam Kurulu kararında söz konusu aldatıcı tanıtımların, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu vurgulandı.