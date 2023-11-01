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  • Şirketlerinde arama yapılmıştı: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Şirketlerinde arama yapılmıştı: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Bir süre önce şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul'da gözaltına alındı. Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunan ve uzun süredir lüks yaşamına ilişkin paylaşımlarıyla gündemde olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında soruşturma yürütülüyordu.

01 Kasım 2023 | 08:18
Son Güncellenme: 01 Kasım 2023 | 08:22
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Şirketlerinde arama yapılmıştı: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

AA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu. Soruşturma kapsamında, Polat çiftine ait 15 şirkete yönelik arama, el koyma ve inceleme kararı verilmişti. AA

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