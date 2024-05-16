Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti

Şok Marketler Ticaret A.Ş. bugün (16 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde genel kurul tarafından onaylanan temettü kararını duyurdu. Buna göre Şok Marketler 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü ödeyecek. 1. taksit net 1,5169646 TL. İkinci taksit ise pay başına net 0,7584822 TL. Şok Marketler yatırımcısı için 1. Taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024. İlk taksit için ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024. KAP bildirimine göre 2. taksit için hak kullanım tarihi 1 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Ekim.
ŞOK MARKETLERDEN KAR PAYI AÇIKLAMASI
Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2023 hesap dönemine ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı olan 4.474.686.919,81 TL'den, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %252,82745'i, net %227,54471'i oranında olmak üzere, toplam brüt 1.500.000.000 TL, net 1.350.000.000 TL tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payının 2 taksit halinde; 1.000.000.000 TL'lik ilk taksidin 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, 500.000.000 TL'lik ikinci taksidin ise 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasının,
- Dağıtılması öngörülen 1.500.000.000 TL (‘'brüt'') kar payının, 691.927.563,56 TL'sinin VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre hesaplanan tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından, 691.005.726 TL'sinin geçmiş yıl karlarından, 12.327.403 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 104.739.307 TL'sinin kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmak üzere,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.762.794.960,85 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.