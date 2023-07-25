Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

AFAD Başkanı Sezer: "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Metruk bir ev hasar gördü

İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.