ARA
Bist 100
8182,3
1,57%
Bist 100
Dolar/TL
26,7783
0,1727%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9009
0,4009%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0793
0,161%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1673,32
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. Ekonomistlerin artış beklentisi aylık yüzde 7,32 iken yıllık 56,37 yönündeydi.

04 Eylül 2023 | 10:01
Son Güncellenme: 04 Eylül 2023 | 11:08
0
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.

İlgili Haberler
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
0
  • ALTIN GRAM - TL 1673,32 0,34%
  • ALTIN ONS 1943,71 0,17%
  • BIST 100 8182,3 1,57%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7783 0,1727%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9009 0,4009%
  • EURO/USD 1,0793 0,161%
  • INGILIZ STERLINI 1,26267 0,28314%
  • JAPON YENI 146,444 0,135%
  • KANADA DOLARI 1,36019 0,04707%
  • RUS RUBLESI 96,594 0,196%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
GERİ
İLERİ
Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Dün akşam görülen parlak ışıklarla ilgili uzmanlar ne diyor?
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomist’te Bu Hafta
"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti
Ocak 2024: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ekonomist’te Bu Hafta
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL