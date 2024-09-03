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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 olurken yıllık bazda yüzde 51,97'ye geriledi. Ekonomistler, enflasyonda aylık yüzde 2,64, yıllık yüzde 52,20 artış bekliyordu.

03 Eylül 2024 | 10:01
Son Güncellenme: 03 Eylül 2024 | 10:12
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos 2024 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu.

 

 

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