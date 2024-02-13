Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesindeki geniş bir alanda bugün saat 14.28 sularıda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini istedi.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi https://t.co/2NLFaGIDvW — AA Canlı (@AACanli) February 13, 2024

VALİ AYDOĞDU'DAN SİYANÜR İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: 9 ÇALIŞANIN TOPRAK KAYMASINDAN ETKİLENDİĞİ YÖNÜNDE BİLGİ VAR

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "İlk belirlemelere göre toprak altında 9 kişi gibi gözüküyor. 10-12 kişi olarak orada bulunan arkadaşlar ifade etti. Umarım inşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Bunlar da kurtarılır. Kayıp vermeden kurtarırsak çok sevinmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Yerlikaya Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenme olduğunu belirten Yerlikaya, kümelenen toprağın kayması sonucu olayın meydana geldiğini kaydetti.

Yerlikaya, valilik koordinasyonunda arama kurtarma başta olmak üzere bölgedeki bütün AFAD çalışanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını seferberlik ruhuyla bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 400 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların devam etmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Göçük altında kalanların ailelerine ve mesai arkadaşlarına iyi bir haber verebilmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

Vali ve firma yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Yerlikaya, "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, olayın hemen ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ı bölgeye gönderdiklerini sözlerine ekledi.

SABIRLI DERESİ'NİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞTIĞI MENFEZİN KAPAKLARI KAPATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, 3'üncü Ordu Komutanlığının da destek verdiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adli soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, çalışmaların kurtarma ekipleriyle koordineli bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Şu anda en önemli hedefimiz inşallah göçük altında kalan işçilerimizi öncelikle sağ salim kurtarmaktır. Olayla ilgili olarak iş müfettişlerimizi ve SGK müfettişlerimizi hızla görevlendirdim. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Faruk Özçelik ve ilgili bürokratlarımız, Erzincan'a hareket etmiş durumdalar." diye konuştu.

Bakanlık olarak olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı başlattıklarını bildiren Işıkhan, şunları söyledi:

"Şu anda bölgede 9 işçinin göçük altında kaldığı yönünde tespitimiz var. Süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki can kaybı yaşanmaksızın tüm işçilerimiz kurtarılır. Rabbim her bir arkadaşımızı ailelerine ve bizlere bağışlasın. Tüm Erzincanlılara, ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle afetleri yaşamayız bir daha."

ANAGOLD MADENCİLİK'TEN AÇIKLAMA

Anagold Madencilik'ten yapılan açıklamada Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'ndeki toprak kaymasının saat 14.28 sularında yığın liç alanında meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."