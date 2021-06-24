Ticaret Bakanı Muş, “Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz’a kadar uzattık.” dedi.

Bakan Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık.” açıklamasını yaptı.