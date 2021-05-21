Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Esnafa hibe desteğinin detayları da bugün belli oldu. Peki, esnafa 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Esnafa hibe desteğinden kimler yararlanacak, desteğin detayları ne? 1. ve 2. grup yer alan esnaflar hangi iş dallarında? İşte hibe alacak esnaf listesi için paylaşılan listeler:

ESNAFA HİBE DESTEĞİ 2021 VE DESTEK ALACAK ESNAF LİSTESİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs’tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.” dedi. Peki hangi esnafa 5 bin TL ve 3 bin TL hibe verilecek? Bakan Mehmet Muş 1. ve 2. grupta yer alan esnaf listelerini de paylaştı

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.

3) Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca

e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun.. https://t.co/ao19u89jLk — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021

ESNAFA HİBE RESMİ GAZETEDE

“Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar” yürürlüğe girmişti. Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek. Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

1. GRUP (5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar)

2. GRUP (3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar)