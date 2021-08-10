Son dakika: TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %44,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %44,9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %50,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %50,2 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,7, istihdam oranı %32,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %54,5’i hizmet sektöründe yer aldı

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2’si tarım, %21,8’i sanayi, %6,4’ü inşaat, %54,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Haziran 2019-Haziran 2021

İşsizlik oranı %10,4, istihdam oranı %45,9 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak %10,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak %45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak %51,2 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişi artarak 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %17,3 oldu

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak %29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %17,3 oldu.