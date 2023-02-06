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Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde yeni deprem

Son haber... Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

06 Şubat 2023 | 13:52
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 15:00
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Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde yeni deprem

AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da, "Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." dedi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugün olağan dışı bir gün yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'de birçok yerde uzun yıllardan beri suskunluğunu koruyan ve "sismik boşluk" diye adlandırılan, her an bir deprem üretme riski bulunan alanların bulunduğunu aktaran Tatar, bunlardan bir tanesiyle bugünkü depremlerle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bugün saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan bir deprem meydana geldiğini, bu depremin ilk çözüme göre 7,4 büyüklüğünde hesaplandığını ifade eden Tatar, "Bu ilk otomatik çözümden hemen sonra yaptığımız ilksel çözüm, çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin, müdahale ekiplerinin depremin büyüklüğünü ortaya koyarak bölgeye sevkini sağlamak için yapılan bir çözümdür. Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7,4 büyüklüğü vererek daha sonra bu depremin büyüklüğünü çok daha ileri detay, çok daha fazla istasyondan aldığı verilerle revize ederek 7,7 olarak duyurdu. Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır." diye konuştu.

Elbistan merkezli bir başka deprem

Tatar, bu depremin sonrasında, 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini, bunlardan 3'ünün büyüklüğünün 6'nın üzerinde olduğunu kaydetti. Artçı sarsıntılardan en büyüğünün 6,6 olarak kayda geçtiğini dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

"Az önce yine aynı bölgede, Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Burada en önemli husus şu: Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük bir ana şoktan sonra, 7,7-7,6'ya varan ana şoklardan sonra bunun 6,7-6,5 gibi büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar bölgede devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar da bu kadar büyüklükteki bir depremden sonra en az bir yıl kadar devam edecektir, diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz."

Tatar, 5,0-6,0 büyüklükteki artçı sarsıntılardan sonra yıkılmayan binaların oluşabilecek 5,0 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılarda zarar görebileceğine dikkati çekti.

Vatandaşlara, hasar görmüş binalarda oturulmaması, binalardan uzak durulması uyarısını yapan Tatar, vatandaşların toplanma alanlarında bulunması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki yıkıcı sayılabilecek en son depremin 1114 yılında yaşandığı bilgisini veren Tatar, bölgenin uzun yıllardır sismik boşluk olarak bilindiğini söyledi.

AFAD ve resmi makamlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildiren Tatar, "Şu anda en değerli şey, vatandaşlarımız için sağlıklı bilgi. Buradan gün boyunca, bugün, yarın, belli aralıklarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

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