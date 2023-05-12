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Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

12 Mayıs 2023 | 16:02
Son Güncellenme: 12 Mayıs 2023 | 16:21
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Sosyal medya hesabında değişiklik

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

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