Konya’da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağının pilotu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Uçağın pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağının saat 14.15’te Konya’da düştüğünü açıkladı. Açıklamada, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı iletti. Erdoğan, “Konya’da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2021

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