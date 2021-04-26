Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır” dedi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.

​RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi. Ayrıca Türk şirketinin, üretim kapasitesini artırmak adına başka üreticiler ile ortaklık yapabileceği de belirtildi.