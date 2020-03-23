Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptı. Bakan Koca’nın açıklamalarından başlıklar şöyle…

Testlerin hızla yapılmasında, şüphelilerin takibinde çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Dün itibariyle tabı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30, hepsi ileri yaştaydı. Büyüklerimizden bana kulak vermelerini rica ediyorum, büyüklerimiz önümüzdeki zamanı riske atmasınlar.

Şimdilerde ortaya çıkan gurur duyacağımız bir gerçek var. Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Felaket tellallığı yapan kimilerine toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz endişe havasından çıkıyor.

32 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimize 32 bin yeni personel dahil ediyoruz.

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.

Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilecektir.

Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılmayacak.

YERLİ SOLUNUM CİHAZININ SERİ ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak.

Koronavirüse karşı geliştirme çalışmalarında kurum kuruluşlara destek veriyoruz 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. İhtiyaçlarına göre hepsinin önünü açacağımız destek sağlayacağız.

Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz.

ÇİN’DEN YENİ İLAÇ GETİRİLDİ

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.

Bugün sabah itibariyle Çin’de kullanılmış olan özel bir ilaçtan yeterli miktarda getirmiş olduk. Bugün Çin büyükelçililiği ile görüştüm. İhtiyaçlarımızı karşılayacak durumda olacaklar. Yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandı.

(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60’ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61’in üzerinde.”

“HERKES KENDİ OHAL’İNİ İLAN EDEBİLİR”

Ben şunu diyorum sıkı yönetim dediniz. Burada tek tek hep birlikte mücadele edeceğiz. Herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devlet ilan etmek zorunda değil.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu’nda çarşamba günkü toplantısında eğitim konusunu ele alacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak.

Sağlık personelimizin içinde pozitif vakalarımız var maalesef.

Hiç bit kitten, hiç bir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, alınmasına da izin vermeyeceğiz.

Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10’un üzerinde değil. Türkiye ge

Bu dönemde özel sektörde istifa eden sağlık personeli olduğunu duyuyoruz. Bu dönemi kimse sahadan çekilerek mücadele etme ortamına çevirmemeli. Küçük örnekler de olsa buna izin vermeyeceğiz.

(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz.

Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı.