Sanayi üretimi, nisan ayında tarihi dip seviyelerini gördükten sonra, üst üste 33 aydır toparlanmasını sürdürüyor. Yıllık bazda yüzde 0,1 artışa işaret eden sanayi üretim endeksindeki artış bir önceki aya göre ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ağır bir darbe alan sanayi üretiminde normalleşme adımları sonrası toparlanma süreci devam ediyor. Nisan ayında 78 puan ile tarihi seviyelere gerileyen sanayi üretimi, haziran ayında 113,7 puana kadar yükseldi. Bir önceki aya göre yüzde 17,6’lik artışa işaret eden veri, yıllık bazda değerlendirildiğinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 0,1 arttı. Piyasada beklentiler mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde yıllık beklenti yüzde 2,1 düşüş olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi arındırılmamış verilerle ise yıllık yüzde 0,2 düşüş yaşandı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık bazda artış ise yüzde 17,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri bir önceki aya göre incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.