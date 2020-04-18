Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu denildi.

“YENİ EKLENEN VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR”

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, “Şifa bulan hasta sayımız 10.000’in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var.” dedi.

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JlmrSmkUyf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020