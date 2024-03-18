Son tahmin: Ankara'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. TRT'nin haberine göre de başkent Ankara'da bu hafta kar bekleniyor. Son tahminlere göre yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor Cuma günü de Ankara'da etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek. İşte perşembe ve cuma gününe ilişkin tahmin haritaları;