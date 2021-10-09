Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır adeta sessizliğe gömülen festivaller, yeniden hayat bulmaya başladı. Açık havanın yanı sıra çeşitli sahnelerde ve salonlarda gerçekleşecek olan festivaller için geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Tüm etkinlikler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.

Etkinliğe giriş yapacak tüm misafirlerin etkinlik alanına gelirken aşı kartı ya da en geç 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR test sonucunu yanında bulundurması gerekecek.

Bu kontroller de HES uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Etkinlik alanına girişte ateş ölçümü kontrolü olacak. Açık hava dahil tüm festivaller sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Sonbaharda düzenlenecek festivallere ilginin yoğun olduğu ifade edilirken, bazı festivaller için satışa sunulan biletlerin şimdiden tükendiği ifade ediliyor.

Hobiden tiyatroya, cazdan sinemaya kadar Türkiye genelinde sonbahar aylarında gerçekleştirilecek festivalleri araştırdık.

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