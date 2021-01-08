Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, tüm şirketlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinin tam zamanı olduğunu belirtiyor.

Aydın, “Bu dönem sonrasında tüketiciler sorumlu şirketleri ödüllendirecek, sorumluluk almayanları ise terk edecek” diyor.

Restoranların zor durumda olduğu bu süreçte, online yemek siparişi alanı çıkış kapısı oldu. Yemeksepeti de bu dönemde büyümesini sürdüren şirketlerden biri.

Ayrıca restoranlara sağladığı desteklerle de öne çıktı. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, gelecek planlarını ve sektördeki durumu anlattı.

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