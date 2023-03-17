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Sosyal medya ünlü reklamları öldürdü mü?

Sosyal medya, markaların bilinirliğini, şöhretini artıran ünlü reklamları öldürdü mü? Meslek hayatı boyunca kült haline gelen ünlü reklam kampanyalarında imzası bulunan John Hegarty, BBC'de yer alan habere göre böyle düşünüyor. İşte bu yorumunun sebebi...

17 Mart 2023 | 23:33
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Sosyal medya ünlü reklamları öldürdü mü?

John Hegarty'e göre markalar, sosyal medya etkisiyle ortaya çıkan yeni reklamcılıkla beraber artık onları ünlü yapanlara benzer kampanyalar oluşturmakta zorlanıyor.

70 yıllık bir kariyer geçmişi bulunan Hegarty, Saatchi & Saatchi'nin ve Bartle Bogle Hegarty'nin (BBH) kurucu ortağıydı. Bugün start-up'lara yatırım yapan ve marka oluşturmaya yardımcı olan The Garage Soho'nun kreatif direktörü. BBH ile 1980'lerin ve 90'ların unutulmaz reklamlarından birçoğuna imza attı. 

Audi'den, Levi's'a bir çok marka için hazırlanan reklam kampanyaları o dönem TV'lerde yayınlandı.

Hegarty, Facebook, Instagram ve Google'ın markaları reklamcılığın bir bilim olduğuna ikna ettiğini söylüyor ve şu yorumu yapıyor: "Müşterilere, "Neden ürününüzü asla satın almayacak insanlara bu kadar reklam yapıyorsunuz, neden daha verimli olmuyorsunuz?' diyorlar"

Ürününüzü satın alma olasılığı daha yüksek olan kişilere reklam yapmak mantıklı ancak Hegarty'ye göre işin bir püf noktası var: "Bir markanın değeri hakkında söyleyebileceğiniz en derin ve temel şeylerden biri, onu asla satın almayacak insanlar tarafından yapılmış olmasıdır"

Ona göre bir markanın gerçek gücü, insanların markayı, yani şirketin şöhretini bilmesinde yatar.

ROLLS-ROYCE ÖRNEĞİ

Hegarty, "Marka şöhreti önemlidir çünkü müşteri kararlarını etkiler, markaların rakip baskısına direnmesine olanak tanır. Sen ve ben asla bir Rolls-Royce almayacağız, ama bunu biliyoruz, onun dünyanın en lüks arabası olduğunu ve markaya değer kattığını biliyoruz. İnsanlar reklamlarınız hakkında konuştuğunda, bu ücretsiz reklamcılıktır" diyor.

BBC'ye göre Hegarty aynı zamanda influencerlarla çalışan bir şirket olan Whalar'ın başkanıdır, dolayısıyla sosyal medya pazarlamasının gücünün de bilincinde.

Şu yorumu yapıyor: "Influencer'lar, markaların belirli bir grup insanla konuşması için iyi bir yol. Bu başka bir silah. Televizyon ortaya çıktığında radyoyu öldürmedi, radyo tiyatroyu öldürmedi. Bugünün harika yanı, seçeneklerinizin olması. Ancak markaların büyüdüğü ilkeleri anlamanız gerekiyor. İlkeler kalır, uygulamalar değişir."

Hegarty, markaların sosyal medya algoritmalarına daha az önem vermesi ve insanların sunabileceği yaratıcı kıvılcıma daha fazla inanması gerektiğini söylüyor. Ona göre ulusal ruh halini yakalayan veya ulusal bir gündemi ateşleyen bir reklam oluşturmak için bir anlık insan dehası gerekir. Hegarty, "Marka şöhreti temelde önemlidir ve bugün pazarlama bunu unutmuş görünüyor" diyor.

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