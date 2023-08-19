ARA
Bist 100
7513,29
-3,23%
Bist 100
Dolar/TL
27,1002
-0,007%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4965
-0,0552%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
0,0552%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1646,36
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? MEB açıkladı

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? MEB açıkladı

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvurularına ilişkin MEB'ten yazılı açıklama geldi. Peki Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

19 Ağustos 2023 | 09:15
Son Güncellenme: 19 Ağustos 2023 | 09:22
0
Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? MEB açıkladı

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor?

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenler, 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında duyuru ekinde yer alan dilekçeyi doldurarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru tarihlerinin öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1646,36 0%
  • ALTIN ONS 1889,57 0,01%
  • BIST 100 7513,29 -3,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1002 -0,007%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4965 -0,0552%
  • EURO/USD 1,0873 0,0552%
  • INGILIZ STERLINI 1,2737 -0,07492%
  • JAPON YENI 145,403 -0,296%
  • KANADA DOLARI 1,35535 0,055%
  • RUS RUBLESI 95,2 0,7407%
Günün En Çok Okunanları
Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (14-18 Ağustos 2023)
GERİ
İLERİ
Yaklaşık 2 milyon dolara satıldı: Peki, özelliği ne?
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
THY duyurdu: Yeni şirket kuruldu
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama
Apple'dan kullanıcılarına uyarı: 'Bu şekilde uyumayın!'
Faiz kararı için tahminler ne yönde? 15 ekonomistin tahmini...
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL