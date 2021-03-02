Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için 10-11 Nisan tarihlerinde yazılı sınav yapacak.

SPK’dan yapılan açıklamaya göre kurul, İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adede kadar “Bilişim Uzman Yardımcısı” kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapacak.

Giriş sınavının yazılı aşaması 10-11 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacak.

Verilen bilgiye göre, giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Sınavla ilgili tüm detaylara SPK’nın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.